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Регион 12.07.2019 14:15

В Турции получили из России еще один груз с ЗРС С-400 - СМИ

В Турции прибыл еще один груз с компонентами российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу турецкое ТВ.

"Второй самолет из России прибыл в Турцию", - сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Речь идет о тяжелом военно-транспортном самолете ВКС РФ Ан-124 "Руслан". Согласно мониторинговым данных западных авиационных ресурсов его регистрационный номер - RA-82014.

Ранее в пятницу турецкие телеканалы также показали кадры с первым приземлившимся на авиабазе первым "Русланом" (с регистрационным номером RA-82038).

Как сообщило министерство обороны Турции, в пятницу на авиабазу Мюртед были доставлены первые компоненты зенитных ракетных систем С-400. "Процесс доставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начался", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, ГРУЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]