В Турции получили из России еще один груз с ЗРС С-400 - СМИ

В Турции прибыл еще один груз с компонентами российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу турецкое ТВ.

"Второй самолет из России прибыл в Турцию", - сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Речь идет о тяжелом военно-транспортном самолете ВКС РФ Ан-124 "Руслан". Согласно мониторинговым данных западных авиационных ресурсов его регистрационный номер - RA-82014.

Ранее в пятницу турецкие телеканалы также показали кадры с первым приземлившимся на авиабазе первым "Русланом" (с регистрационным номером RA-82038).

Как сообщило министерство обороны Турции, в пятницу на авиабазу Мюртед были доставлены первые компоненты зенитных ракетных систем С-400. "Процесс доставки зенитных ракетных систем С-400 российского производства в Турцию начался", - говорится в сообщении.