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Транспорт и связь 12.07.2019 14:16

Глава программы по производству Boeing 737 уходит в отставку

Руководитель программы по производству самолетов Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку после 34 лет работы в компании.

Место Линдблада займет Марк Дженкс, который ранее возглавлял программу по производству самолетов 787, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо компании, отправленное сотрудникам.

Линдблад руководил программой в один из самых сложных периодов для компании: в марте 2019 года полеты всех самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены после двух авиакатастроф.

С тех пор Boeing занималась устранением неполадок в программном обеспечении для своих самолетов и в мае объявила, что полностью обновила ПО.

Между тем в июне Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, новая проблема не имеет прямого отношения к системе МCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки в полете. Именно эта система, по мнению экспертов, стала причиной двух катастроф.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]