Глава программы по производству Boeing 737 уходит в отставку

Руководитель программы по производству самолетов Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку после 34 лет работы в компании.
Место Линдблада займет Марк Дженкс, который ранее возглавлял программу по производству самолетов 787, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо компании, отправленное сотрудникам.
Линдблад руководил программой в один из самых сложных периодов для компании: в марте 2019 года полеты всех самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены после двух авиакатастроф.
С тех пор Boeing занималась устранением неполадок в программном обеспечении для своих самолетов и в мае объявила, что полностью обновила ПО.
Между тем в июне Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, новая проблема не имеет прямого отношения к системе МCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки в полете. Именно эта система, по мнению экспертов, стала причиной двух катастроф.
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