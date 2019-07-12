Google призналась в утечке 1 тыс. записей разговоров пользователей с голосовым помощником

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., разрешает сотрудникам прослушивать аудиозаписи переговоров пользователей с голосовым помощником Google Assistant.

Компания призналась в этом после новости бельгийского телеканала VRT NWS о получении доступа более чем к 1 тыс. таких записей и обнаружения в них конфиденциальной информации.

По данным VRT NWS, эти записи дают прослушивать специалистам, которые работают с Google по контрактам. Они анализируют различные характеристики записей и используют полученные данные для оптимизации работы поисковой системы и других сервисов. Для эксперимента журналисты дали прослушать запись самому пользователю. Доступ к записям VRT NWS предоставил сотрудник компании-субподрядчика Google.

Google в блоге заявил, что создает технологии, которые работают с разными языками, диалектами и акцентами. Для лучшего распознавания речи пользователей компания нанимает лингвистов, которым дают для анализа небольшой массив записей переговоров с Google Assistant, не более 0,2% от общего объема архива. Записи они получают в анонимизированном виде, и их просят не учитывать какие-либо переговоры, которые записались в фоновом режиме, помимо беседы пользователя с голосовым помощником.

Эти сотрудники обязуются сохранять конфиденциальность полученной информации. После того, как Google узнала о том, что один из них нарушил правила и допустил утечку записей из Нидерландов, будет проведена проверка и предприняты необходимые меры.

В Google также напомнили, что голосовой помощник записывает разговор для последующей отправки записи в базу компании, только если устройство пользователя определяет, что он начал разговор с Google Assistant, например, по словам "Окей, Google". Запись может начаться самопроизвольно из-за ошибки, но такие случаи редки, заявила компания.

Пользователи имеют возможность запретить Google хранить их аудиозаписи или выбрать опцию по автоматическому удалению всех записей раз в 3 или 18 месяцев.

Как сообщалось, в начале этого года Amazon столкнулся с обвинениями в незаконной слежке за пользователями Alexa. Клиенты узнали, что устройство включается само по себе в моменты, когда владелец не активировал его, и записывает все, что происходит в комнате. Также звучали обвинения в том, что компания несанкционированно записывает голоса детей.

Amazon объяснил это тем, что образцы голоса нужны для обучения искусственного интеллекта, чтобы он мог лучше распознавать речь своего владельца. При этом клиенты могут самостоятельно прослушать и стереть записи, зайдя в настройки помощника.