В МВД Франции возмущены беспорядками с участием болельщиков сборной Алжира в ряде французских городов

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал недопустимым поведение болельщиков алжирской сборной по футболу, которые учинили беспорядки и погромы в ряде французских городов после выхода команды в полуфинал Кубка африканских наций.
"Нанесение ущерба и инциденты, произошедшие вчера в рамках празднования (выхода сборной Алжира в полуфинал - ИФ) Кубка африканских наций, недопустимы", - написал Кастанер в твиттере.
Глава МВД Франции приветствовал действия французских стражей порядка во время этих массовых беспорядков.
Его слова прозвучали после того, как в ночь на пятницу в таких крупных городах Франции, как Париж, Марсель, Лион, прошли массовые гуляния по случаю выхода сборной Алжира в полуфинал Кубка африканских наций. Эти гуляния сопровождались массовыми беспорядками и погромами. На французской территории проживают многочисленные алжирцы, а также - не забывающие о корнях граждане Франции алжирского происхождения.
В частности, активно победу алжирской сборной праздновали в Париже. Несколько тысяч человек собрались в квартале Барбес на севере французской столицы и на Елисейских полях. Участники громили витрины и разграбили два магазина, среди которых - магазин по продаже дорогостоящих мотоциклов Ducati. Они также закидывали стражей порядка камнями, в ответ на что полиция применила слезоточивый газ.
По данным французских СМИ, в общей сложности по всей Франции задержали 74 человека.
Накануне вечером сборная Алжира одержала победу над командой Кот-д`Ивуара и вышла в полуфинал Кубка африканских наций.
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