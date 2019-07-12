Население Азербайджана в I полугодии увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,8%

Население Азербайджана приобрело в I-ом полугодии 2019 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 17 млрд 977,9 млн манатов, что на 2,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 8 млрд 944,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-июнем 2018г на 2,5%), непродовольственных товаров – 9 млрд 33 млн манатов (рост на 3,1%).

По данным комитета, за I-ом полугодие 44,9% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,9% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,9% - электроприборы и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,7% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-июне 2019 года составили 150,9 манат, на покупку непродовольственных товаров – 152,3 манат.

Н.Аббасова