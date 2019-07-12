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ТЭК 12.07.2019 14:49

Вице-премьер Армении: переговоры с РФ о цене на газ продолжается, ее повышение маловероятно

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает маловероятным повышение цены на поставляемый из России в республику природный газ.

"Официальных "импульсов" о повышении цены на газ для Армении с 2020 года нет. Нет также фундаментальных причин для этого", - сказал Григорян журналистам в пятницу.

По его словам, переговоры с российской стороной продолжаются. "Это многокомплексный вопрос, работы, переговоры продолжаются. Сейчас я не могу сказать ничего конкретного", - отметил вице-премьер.

Комментируя возможность решения этого вопроса во время визита президента России Владимира Путина в Армению в октябре, Григорян сказал, что не хотел бы формировать какие-либо ожидания.

"В скором времени в Армению прибудет рабочая группа "Газпрома" для обсуждения всего комплекса вопроса", - отметил он.

Говоря о возможности импорта природного газа из Ирана взамен российского, вице-премьер заявил, что "все действия должны исходить из интересов народа". "Для этого необходимо вести переговоры о цене и технических составляющих", - отметил Григорян.

Как сообщалось, в мае этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной по газовой тематике. Он заявил, что вопрос с ценой газа должен быть решен с "Газпромом"до конца года.

Премьер-министр Армении отмечал, что отсутствие дискриминации в ценах на энергоносители является залогом эффективной деятельности Евразийского союза.

"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в размере $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]