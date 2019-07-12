Вице-премьер Армении: переговоры с РФ о цене на газ продолжается, ее повышение маловероятно

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает маловероятным повышение цены на поставляемый из России в республику природный газ.
"Официальных "импульсов" о повышении цены на газ для Армении с 2020 года нет. Нет также фундаментальных причин для этого", - сказал Григорян журналистам в пятницу.
По его словам, переговоры с российской стороной продолжаются. "Это многокомплексный вопрос, работы, переговоры продолжаются. Сейчас я не могу сказать ничего конкретного", - отметил вице-премьер.
Комментируя возможность решения этого вопроса во время визита президента России Владимира Путина в Армению в октябре, Григорян сказал, что не хотел бы формировать какие-либо ожидания.
"В скором времени в Армению прибудет рабочая группа "Газпрома" для обсуждения всего комплекса вопроса", - отметил он.
Говоря о возможности импорта природного газа из Ирана взамен российского, вице-премьер заявил, что "все действия должны исходить из интересов народа". "Для этого необходимо вести переговоры о цене и технических составляющих", - отметил Григорян.
Как сообщалось, в мае этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной по газовой тематике. Он заявил, что вопрос с ценой газа должен быть решен с "Газпромом"до конца года.
Премьер-министр Армении отмечал, что отсутствие дискриминации в ценах на энергоносители является залогом эффективной деятельности Евразийского союза.
"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в размере $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.
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