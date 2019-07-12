В НАТО заявили об обеспокоенности последствиями покупки Турцией систем С-400 у РФ

В НАТО заявили, что обеспокоены возможными последствиями приобретения Турцией российских систем С-400.

"Союзники сами принимают решение о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил "Интерфаксу" чиновник из аппарата НАТО.

"Совместимость наших вооруженных сил совершенно необходима для НАТО, чтобы проводить операции и миссии. Мы приветствуем то, что Турция работает с несколькими союзниками над разработкой систем воздушной и противоракетной обороны большой дальности", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Турцию прибыли несколько грузов с компонентами российских систем ПВО С-400.

Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в предстоящие дни.