В НАТО заявили об обеспокоенности последствиями покупки Турцией систем С-400 у РФ

В НАТО заявили, что обеспокоены возможными последствиями приобретения Турцией российских систем С-400.
"Союзники сами принимают решение о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил "Интерфаксу" чиновник из аппарата НАТО.
"Совместимость наших вооруженных сил совершенно необходима для НАТО, чтобы проводить операции и миссии. Мы приветствуем то, что Турция работает с несколькими союзниками над разработкой систем воздушной и противоракетной обороны большой дальности", - подчеркивается в заявлении.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Турцию прибыли несколько грузов с компонентами российских систем ПВО С-400.
Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в предстоящие дни.
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