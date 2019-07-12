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Регион 12.07.2019 14:49

В НАТО заявили об обеспокоенности последствиями покупки Турцией систем С-400 у РФ

В НАТО заявили, что обеспокоены возможными последствиями приобретения Турцией российских систем С-400.

"Союзники сами принимают решение о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400", - заявил "Интерфаксу" чиновник из аппарата НАТО.

"Совместимость наших вооруженных сил совершенно необходима для НАТО, чтобы проводить операции и миссии. Мы приветствуем то, что Турция работает с несколькими союзниками над разработкой систем воздушной и противоракетной обороны большой дальности", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Турцию прибыли несколько грузов с компонентами российских систем ПВО С-400.

Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в предстоящие дни.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПРЕСС, НАТО, ТУРЦИЯ, С/400, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]