США удивили рынок, начав поставки нефти в ОАЭ вместо Ирана, подпавшего под санкции США - МЭА

Споры о пригодности американской нефти для разных рынков не утихают, но США удивили рынок, начав поставки своей нефти одному из крупнейших ее производителей - ОАЭ, которые раньше закупали ее у Ирана, подпавшего под американские санкции.

"В некоторых кругах сохраняется устойчивый и безосновательный скептицизм относительно пригодности сортов нефти, производимой в США для американских и международных НПЗ. Несмотря на это, США недавно стали пятым крупнейшим экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии, России, Ирака и Канады", - пишет МЭА в своем ежемесячном отчете

"Пока, в этом году США поставили 2,8 млн баррелей в сутки на мировые рынки, что на 1,2 млн. б/с выше, чем годом ранее. Канада была первой страной, которая получила значительные объемы нефти и конденсата из США, даже до того, как в конце 2015 года был снят глобальный запрет на ее экспорт. После того, как он был снят, Китай был одним из первых импортеров американской нефти, и летом 2018 года по объему он обогнал Канаду", - напоминает МЭА.

"В октябре Китай прекратил импорт нефти из США на фоне спора между двумя странами о тарифах, хотя в апреле импорт возобновился. Эта пауза не сократила общие поставки в Азию, но помогла американским нефтяным компаниям найти новые рынки в этом жаждущем нефти регионе. В настоящее время Азия является крупнейшим региональным рынком для американской нефти, импортируя около 1,2 млн б/с. Корея и Индия импортируют по 300-400 тыс. б/с. Китайский Тайбэй и Таиланд импортируют около 150-200 тыс. б/с каждый, Япония и Сингапур также регулярно берут меньшие объемы", - говорится в отчете.

МЭА отмечает, что в январе-апреле Европа импортировала около 0,8 млн б/с американской нефти, при этом основными потребителями были Великобритания и Нидерланды. "В Средиземноморье конкуренция выше со стороны местных светлых сортов нефти из Ливии, Алжира, нефти из Азербайджана и поставляемой по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Кроме того, из-за нехватки глубоководных портов в регионе поставка супер-танкерами в этот регион менее эффективна.

В Северной и Южной Америке некоторые страны Карибского бассейна регулярно импортируют американские сорта, хотя они могут частично использоваться для хранения и последующего ре-экспорта.

"Но самым неожиданным направлением экспорта нефти из США стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые импортировали за последние месяцы 45 тыс. б/с для своей установки по фракционированию конденсата, которая раньше снабжалась поставками из Ирана", - резюмирует МЭА.

США в мае 2018 года возобновили нефтяные санкции в отношении Ирана, что привело к падению добычи в стране, по данным вторичных источников, с 3,8 млн б/с до 2,2 млн б/с. Иран закрыл свои данные по добыче и экспорту нефти.

Китай являлся крупнейшим потребителем иранской нефти. В ноябре 2018 года США разрешили нескольким странам еще полгода импортировать иранскую нефть без угрозы наложения санкций, в мае текущего года эти послабления закончились.