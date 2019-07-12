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Дальнее зарубежье 12.07.2019 14:51

Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана в преддверии тропического шторма

Президент США Дональд Трамп в пятницу ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри", который в настоящее время движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану, сообщает телеканал Fox News.

Согласно прогнозам Национального центра США слежения за ураганами (NHC), шторм достигнет максимальной силы в пятницу вечером или в субботу утром. Тогда скорость ветра может достичь 119 км/ч, и он будет переквалифицирован в ураган. Ожидается, что в штате Луизиана выпадет еще 25-35 см осадков.

Трамп призвал жителей штата прислушиваться к предупреждениям местных властей и к осторожности

"Так как вы готовитесь защищать свои дома и близких от наводнения и приближающегося шторма, очень важно прислушиваться к указаниям федеральных, государственных и местных органов власти. Мы находимся с ними в тесном контакте. Пожалуйста, будьте подготовленными, аккуратными и в безопасности!" - написал он в твиттере.

Власти Нового Орлеана опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники уверены в прочности дамб, но опасаются, что их высоты может просто не хватить.

На настоящий момент мобилизовано около 3000 членов Национальной гвардии США.

Самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", которая в 2005 году практически разрушала Новый Орлеан и унесла свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ШТОРМ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]