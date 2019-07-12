Армении необходима диверсификация энергосистемы из-за угрозы новых санкций США против Ирана - вице-премьер

Диверсификация энергосистемы Армении позволит противостоять проблемам, которые могут возникнуть при ужесточении санкций США против Ирана, считает армянский вице-премьер Мгер Григорян.

"Диверсификация энергосистемы Армении при любом сценарии позволит найти решения проблем", - сказал Григорян в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Конечно, есть технические риски. Но они не связаны с нашими отношениями с теми или иными странами или геополитикой. Есть механизмы, которые сдерживают эти риски. Наша энергосистема достаточно оснащена, чтобы нейтрализовать технические шоки", - добавил вице-премьер Армении.

В Армении 10 июля произошла крупная авария в системе электроснабжения. Были отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС. Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян заявил, что аварию могли вызвать проблемы в энергосистеме Ирана.

"Энергосистемы Армении и Ирана синхронно связаны. Одна из причин аварии в Армении - авария в Иране. Наши коллеги в Иране сообщили об аналогичных проблемах. Точно не берёмся утверждать, но это одна из вероятных причин", - сказал Варданян журналистам.