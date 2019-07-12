Россиянка попала в психиатрическую больницу на Бали

Российскую туристку на острове Бали в Индонезии отправили в психиатрическую клинику из-за странного поведения, сообщает местный портал Coconuts.

"Полицейские прибыли на виллу, которую арендовала российская туристка Анна Иванова, после жалоб ее соседей на шум. Они обнаружили россиянку лежащей в оцепенении и осторожно попробовали поговорить с ней", - пишет портал.

На вопросы туристка не отвечала, после чего было принято решение доставить ее в психиатрическую больницу. По пути женщина была беспокойна и пинала офицеров.

"Врачи установили, что Иванова находится в депрессии. Такое часто происходит с туристами, у которых закончились деньги во время поездки. Когда ее состояние стабилизируется, россиянку отправят в посольство, где будет решаться вопрос ее возвращения домой", - отмечает портал.

По данным Coconuts, до попадания в психиатрическую клинику туристка провела на Бали две недели.