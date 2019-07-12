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Туризм 12.07.2019 15:07

Россиянка попала в психиатрическую больницу на Бали

Российскую туристку на острове Бали в Индонезии отправили в психиатрическую клинику из-за странного поведения, сообщает местный портал Coconuts.

"Полицейские прибыли на виллу, которую арендовала российская туристка Анна Иванова, после жалоб ее соседей на шум. Они обнаружили россиянку лежащей в оцепенении и осторожно попробовали поговорить с ней", - пишет портал.

На вопросы туристка не отвечала, после чего было принято решение доставить ее в психиатрическую больницу. По пути женщина была беспокойна и пинала офицеров.

"Врачи установили, что Иванова находится в депрессии. Такое часто происходит с туристами, у которых закончились деньги во время поездки. Когда ее состояние стабилизируется, россиянку отправят в посольство, где будет решаться вопрос ее возвращения домой", - отмечает портал.

По данным Coconuts, до попадания в психиатрическую клинику туристка провела на Бали две недели.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ, РОССИЯНКА, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]