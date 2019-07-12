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Дальнее зарубежье 12.07.2019 18:16

Volkswagen вложит около $2,6 млрд в партнера Ford по производству беспилотных автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen AG инвестирует около $2,6 млрд в партнера Ford Motor Co., компанию Argo Al, занимающуюся производством беспилотных автомобилей.

Стоимость стартапа, в который вложится Volkswagen, оценивается в $7 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

В рамках соглашения Argo разработает для VW технологию беспилотного вождения и поставит системы для коммерческого использования, при этом продолжая совместную работу с Ford.

Другие крупные автопроизводители также объединяют усилия для производства беспилотных автомобилей.

GM Cruise, подразделение General Motors, разрабатывает технологию беспилотного вождения совместно с Honda Motor Co., которая согласилась инвестировать в компанию $2,75 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]