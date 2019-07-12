Нефть завершает неделю ростом, Brent торгуется у $66,81 за баррель

Фьючерсы на нефть эталонных марок дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 подорожали на $0,29 (на 0,44%) - до $66,81 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,15 (на 0,25%) - до $60,35 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе.
Президент США Дональд Трамп в пятницу ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри", который в настоящее время движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану, сообщает телеканал Fox News.
Согласно прогнозам Национального центра США слежения за ураганами (NHC), шторм достигнет максимальной силы в пятницу вечером или в субботу утром. Тогда скорость ветра может достичь 119 км/ч, и он будет переквалифицирован в ураган. Ожидается, что в штате Луизиана выпадет еще 25-35 см осадков.
Напряженность в отношениях Ирана и Великобритании также способствует росту нефтяных котировок.
Иран потребовал от Великобритании немедленно освободить задержанный близ Гибралтара танкер Grace 1 с иранской нефтью, назвав действия Лондона опасной игрой, сообщает в пятницу телеканал Sky News.
На прошлой неделе власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.
Между тем опасения в отношении избытка предложения на нефтяном рынке могут ограничить дальнейший рост котировок.
Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США.
"Наш баланс показывает потенциал перепроизводства в следующем году в связи с увеличением поставок на 2,1 млн баррелей в сутки из стран не-ОПЕК во главе с США, по сравнению с 2 млн б/с в 2019 году. Это снизит запрос на нефть из ОПЕК до 28 млн б/с в первом квартале 2020 года", - пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.
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