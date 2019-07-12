Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.07.2019 15:43

Белоярская АЭС планирует 17 июля включить в сеть энергоблок N4

Белоярская АЭС планирует 17 июля возобновить работу энергоблока N4, который был отключен в ночь на пятницу из-за срабатывания действия защиты электрического генератора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе станции.

"Мы подали заявку в вышестоящую эксплуатирующую организацию - АО "Концерн "Росэнергоатом" на то, чтобы включиться в сеть 17 июля, но, может быть, и раньше получится у нас", - отметил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Белоярская АЭС в ночь на пятницу отключила энергоблок N4 из-за срабатывания действия защиты электрического генератора.

Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем "0" (вне шкалы, "отсутствует значимость с точки зрения безопасности").

Отмечалось, что выработка электроэнергии энергоблоком N4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора.

Энергоблок N3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]