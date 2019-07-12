Белоярская АЭС планирует 17 июля включить в сеть энергоблок N4

Белоярская АЭС планирует 17 июля возобновить работу энергоблока N4, который был отключен в ночь на пятницу из-за срабатывания действия защиты электрического генератора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе станции.
"Мы подали заявку в вышестоящую эксплуатирующую организацию - АО "Концерн "Росэнергоатом" на то, чтобы включиться в сеть 17 июля, но, может быть, и раньше получится у нас", - отметил представитель пресс-службы.
Как сообщалось, Белоярская АЭС в ночь на пятницу отключила энергоблок N4 из-за срабатывания действия защиты электрического генератора.
Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем "0" (вне шкалы, "отсутствует значимость с точки зрения безопасности").
Отмечалось, что выработка электроэнергии энергоблоком N4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора.
Энергоблок N3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком.
Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).
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