Экспорт нефти Ирана упал до 0,5 млн б/с, СаудАравия, РФ и Ирак замещают иранскую нефть в Китае - МЭА

Добыча нефти в Иране в июне снизилась на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн б/с - самого низкого уровня за 30 лет на фоне намерений США обнулить экспорт нефти из Ирана, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.
Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали значительнее - на 450 тыс. б/с до 530 тыс. б/с, хотя запасы нефти, похоже, увеличились, оценивает агентство.
До мая 2018 года, когда США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана, Тегеран в среднем экспортировал 2,6 млн б/с своей нефти.
В мае 2019 года США прекратили действие освобождений от санкций для ряда потребителей иранской нефти. Из 8 таких стран, "похоже, Турция в июне закупила 30 тыс. б/с по сравнению с 70 тыс. б/с, купленных в мае, в то время как Китай загрузил 40 тыс. б/с в июне по сравнению с 100 тыс. б/с в мае. "Если не считать закупок, сделанных Сирией, которой не было выдано освобождение от санкций, все остальные июньские поставки нефти обозначаются "неизвестными" направлениями", - отмечает МЭА.
"Два крупнейших покупателя иранской нефти - Китай и Индия, похоже, повернулись к другим источникам поставок. В этом году Саудовская Аравия, Ирак и Россия увеличили продажи в Китай, в то время как Индия существенно увеличивает закупки из США и ОАЭ.
Так, согласно данным компании Kpler, представленным МЭА, если в январе Саудовская Аравия поставляла в Китай около 200 тыс. б/с, то в июне поставки выросли до примерно 600 тыс. б/с.
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