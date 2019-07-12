Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.07.2019 15:47

Экспорт нефти Ирана упал до 0,5 млн б/с, СаудАравия, РФ и Ирак замещают иранскую нефть в Китае - МЭА

Добыча нефти в Иране в июне снизилась на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн б/с - самого низкого уровня за 30 лет на фоне намерений США обнулить экспорт нефти из Ирана, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Поставки нефти морским транспортом из Ирана упали значительнее - на 450 тыс. б/с до 530 тыс. б/с, хотя запасы нефти, похоже, увеличились, оценивает агентство.

До мая 2018 года, когда США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана, Тегеран в среднем экспортировал 2,6 млн б/с своей нефти.

В мае 2019 года США прекратили действие освобождений от санкций для ряда потребителей иранской нефти. Из 8 таких стран, "похоже, Турция в июне закупила 30 тыс. б/с по сравнению с 70 тыс. б/с, купленных в мае, в то время как Китай загрузил 40 тыс. б/с в июне по сравнению с 100 тыс. б/с в мае. "Если не считать закупок, сделанных Сирией, которой не было выдано освобождение от санкций, все остальные июньские поставки нефти обозначаются "неизвестными" направлениями", - отмечает МЭА.

"Два крупнейших покупателя иранской нефти - Китай и Индия, похоже, повернулись к другим источникам поставок. В этом году Саудовская Аравия, Ирак и Россия увеличили продажи в Китай, в то время как Индия существенно увеличивает закупки из США и ОАЭ.

Так, согласно данным компании Kpler, представленным МЭА, если в январе Саудовская Аравия поставляла в Китай около 200 тыс. б/с, то в июне поставки выросли до примерно 600 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


США удивили рынок, начав поставки нефти в ОАЭ вместо Ирана, подпавшего под санкции США - МЭА Россия заинтересована в равноправном участии Ирана на нефтяном рынке - Новак Экспорт нефти из Ирана в мае упал до 0,8 млн б/с, среди покупателей, вероятно, Турция и Китай - МЭА Противостояние в Персидском заливе повысит цены на нефть до $100 и выше за баррель, заявляют в Тегеране Иран меняет тактику и направления экспорта нефти Добыча нефти в Иране в мае может упасть до минимума с 1980-х гг. - МЭА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]