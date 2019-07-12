Путин пожелал здоровья и благополучия новому президенту Литвы

Президент РФ Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы.

"Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме президента РФ, размещенной в пятницу на сайте посольства РФ в Литве.