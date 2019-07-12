В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова

11 июля 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоялась лекция культуролога, старшего архитектора «Азгоспроекта» Аллы Фаталиевой на тему «Век в искусстве и единственная любовь», посвященная жизни и творчеству русского и советского скульптора Сергея Конёнкова.

В мероприятии приняли участие азербайджанские студенты и школьники, а также представители Московского политехнического университета, которые в настоящее время находятся в командировке в Баку.