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Финансы 12.07.2019 15:51

ISB в I полугодии выплатило компенсаций на сумму около 228 тыс. манатов

Бюро по обязательному страхованию (ISB) в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года выплатило компенсаций пострадавшим и семьям погибших в ДТП на общую сумму 227 тыс. 999,99 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бюро.

«В январе-июне 2019 года, в целом, осуществлено 98 компенсационных выплат на общую сумму 227 тыс. 999,99 манатов», - отметили в бюро.

При этом в первом полугодии ISB рассмотрело обращения о выплате 174 компенсации.

"Из выплаченных компенсаций 138 тыс. манатов пришлись на случаи смерти, 28,38 тыс. манатов – получения тяжелых травм после ДТП, 43,703 тыс. манатов – получения травм средней тяжести, 11,5 тыс. манатов – получения участником ДТП инвалидности, 6,417 тыс. манатов – получения легких травм", - сообщили в бюро.

Основная функция Бюро – осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.

Финансовые ресурсы Бюро формируются из нескольких источников. Во-первых, это будет вступительный взнос, которые вносят страховщики. Во-вторых, страховщики делают Гарантийный депозит по каждому виду обязательного страхования, которым хотят заниматься. В-третьих, 5% от размера суммарных премий по обязательным видам, страховыми компаниями должно ежемесячно перечисляться в Бюро.

А.Мамедов

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Тэги: ISB, КОМПЕНАЦИИ, ВЫПЛАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]