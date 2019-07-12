Британия отправит участвовавший в учениях НАТО в Черном море корабль в район Персидского залива - СМИ

Великобритания нарастит присутствие в акватории Персидского залива, направив туда еще один корабль, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

В ближайшие дни в регион направится корабль HMS Duncan, который недавно завершил участие в учениях НАТО в Черном море, отмечает телеканал.

Этот корабль будет патрулировать воды вместе с уже находящимся там британским HMS Montrose, отмечает агентство.

Решение направить судно в район Персидского залива власти Великобритании приняли на фоне растущей напряженности из-за задержания танкера с иранской нефтью властями Гибралтара.

На прошлой неделе власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

В четверг телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.