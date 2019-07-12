INSTEX провел первые торговые транзакции - источник

В рамках специального механизма расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) осуществлены первые торговые транзакции, сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мы уже могли объявить, что INSTEX начал функционировать. Осуществляются первые торговые транзакции. Семь новых государств-членов заявили публично, что они намерены присоединиться к этому специальному механизму", - сказал собеседник СМИ, знакомя журналистов с повесткой дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, который обсудит в понедельник, 15 июля, Иран и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По его словам, помимо этих семи стран, ведутся дискуссии с еще рядом государств о присоединении к INSTEX.

В ответ на вопрос, примет ли этот совет какие-либо конкретные решения по торговле иранской нефтью, либо путем включения в INSTEX транзакций по нефти, либо убеждением Китая покупать больше иранской нефти, пока INSTEX не распространяется на нефтяную продукцию, функционер ЕС сказал: "Всё, что может способствовать сохранению СВПД, - это благое дело. Но в понедельник будет иной процесс. В понедельник ситуацию будут обсуждать не три европейских члена совместной комиссии СВПД, а еще 25 государств ЕС. (...) Министерский уровень служит для того, чтобы проинформировать (членов совета - ИФ), провести брифинг по ситуации, чтобы попытаться найти возможность смягчить негативные последствия (антииранских - ИФ) санкций".

Работа в составе 28 членов союза, пояснил чиновник, имеет целью, чтобы другие государства ЕС вступили в INSTEX, а также попытаться распространить механизм на третьи страны.

"Это акционерам, партнерам по соглашению решать (проблему торговли иранской нефтью - ИФ). Конечно, мы поддерживаем INSTEX. (Европейская) комиссия оказывала консультационную помощь при создании INSTEX. И с иранской стороны создана аналогичная структура при технической поддержке наших специалистов. Но решения принимаются не Европейским союзом. Это акционеры принимают решения. На данный момент констатируем, что дело движется к расширению участия государств-членов", - сказал высокопоставленный европейский источник.