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Регион 12.07.2019 16:14

Иран нанес удар по мятежным группировкам в Иракском Курдистане - СМИ

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по позициям группировок мятежников, расположившихся в районе границе Ирана с Иракским Курдистаном, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

Удары были нанесены по нескольким точкам на территории Иракского Курдистана, уточняет агентство "Тасним".

"В ответ на недавние теракты на северо-западе и западе Ирана...КСИР начал наносить удары по позициям террористов и их тренировочным лагерям на границе с Иракским Курдистаном начиная со среды", - говорится в заявлении КСИР.

В результате операции получили ранения и были убиты многие члены группировок, отмечает агентство. В ходе операции Иран использовал артиллерию, ракеты и беспилотники, отмечает агентство "Тасним".

Перед ударом Иран предупреждал Ирак о том, чтобы тот не допускал использование своей территории для подготовки террористических актов в отношении Ирана, отмечает агентство, однако региональное правительство Курдистана, по мнению Тегерана, бездействовало.

"Мы ожидаем, что Иракский Курдистан серьезно воспримет предупреждения Ирана и не позволит террористам использовать свою территорию в качестве убежища", - говорится в заявлении КСИР.

Вечером во вторник антииранская группировка атаковала силы КСИР в провинции Западный Азербайджан, в результате чего погибли трое иранских служащих, отмечает "Тасним".

Агентство ЭФЭ отмечает, что в Иракском Курдистане базируются противостоящие иранским властям формирования иранских курдов, которые Тегеран считает террористами.

Стычки между КСИР и иранскими курдскими группировками, базирующимися в Ираке, случаются довольно часто. В частности, КСИР противостоит боевому подразделению Партии свободной жизни в Курдистане, выступающей за большую автономность курдов в Иране.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ГРУППИРОВКА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]