Иран нанес удар по мятежным группировкам в Иракском Курдистане - СМИ

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по позициям группировок мятежников, расположившихся в районе границе Ирана с Иракским Курдистаном, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

Удары были нанесены по нескольким точкам на территории Иракского Курдистана, уточняет агентство "Тасним".

"В ответ на недавние теракты на северо-западе и западе Ирана...КСИР начал наносить удары по позициям террористов и их тренировочным лагерям на границе с Иракским Курдистаном начиная со среды", - говорится в заявлении КСИР.

В результате операции получили ранения и были убиты многие члены группировок, отмечает агентство. В ходе операции Иран использовал артиллерию, ракеты и беспилотники, отмечает агентство "Тасним".

Перед ударом Иран предупреждал Ирак о том, чтобы тот не допускал использование своей территории для подготовки террористических актов в отношении Ирана, отмечает агентство, однако региональное правительство Курдистана, по мнению Тегерана, бездействовало.

"Мы ожидаем, что Иракский Курдистан серьезно воспримет предупреждения Ирана и не позволит террористам использовать свою территорию в качестве убежища", - говорится в заявлении КСИР.

Вечером во вторник антииранская группировка атаковала силы КСИР в провинции Западный Азербайджан, в результате чего погибли трое иранских служащих, отмечает "Тасним".

Агентство ЭФЭ отмечает, что в Иракском Курдистане базируются противостоящие иранским властям формирования иранских курдов, которые Тегеран считает террористами.

Стычки между КСИР и иранскими курдскими группировками, базирующимися в Ираке, случаются довольно часто. В частности, КСИР противостоит боевому подразделению Партии свободной жизни в Курдистане, выступающей за большую автономность курдов в Иране.