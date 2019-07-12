Thomas Cook проведет рекапитализацию компании, продав ее китайской Fosun за 750 млн фунтов

Туроператорский бизнес Thomas Cook Group может купить китайская компания Fosun за 750 млн фунтов ($940 млн), сообщила пресс-служба холдинга.
"В соответствии с предложением Fosun, в бизнес Thomas Cook будет вложено дополнительно 750 млн фунтов, которые обеспечат компании достаточную ликвидность в течение сезона зима 2019/20 и финансовую гибкость для инвестиций в будущие бизнес-проекты. По завершении процесса рекапитализации новая структура получит новые возможности для развития", - говорится в сообщении.
Как ожидается, Fosun получит контрольный пакет акций туроператора Thomas Cook и миноритарную долю в авиакомпаниях Группы. "Планы по продаже авиакомпании Thomas Cook Airlines в настоящий момент приостановлены в ожидании результатов рекапитализации. План рекапитализации в конечном итоге снимет долговые обязательства в размере 300 млн фунтов, согласованные в мае 2019 года", - уточнили в пресс-службе.
Предлагаемая рекапитализация не повлияет на коммерческие обязательства Thomas Cook Group перед партнерами и поставщиками.
Thomas Cook - крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне, объем продаж за год (на сентябрь-2018) составил 9,6 млрд фунтов. Компания владеет многочисленными брендами в сфере туроператорского и гостиничного бизнеса (всего у нее около 200 отелей на 40 тыс. комнат), а также собственной авиакомпанией, парк которой насчитывает более 30 самолетов.
В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".
Fosun владеет долей акций холдинга в размере 18%. Кроме того, ему принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.
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