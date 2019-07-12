Грузинские парламентарии отправляются в Москву, чтобы содействовать смягчению отношений между РФ и Грузией - депутат

Члены оппозиционной парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" направляются в Москву для встречи со своими российскими коллегами с целью способствовать урегулированию грузино-российских отношений, заявил один из членов фракции, депутат Георгий Ломия в пятницу.

"Партия приняла решение направить в Москву членов нашей фракции для встречи с российскими коллегами, чтобы каким то образом смягчить введенные против Грузии санкции, а в конечном счете добиться их снятия", - сказал Ломия на брифинге в Тбилиси.

Он выразил надежду, что визит грузинских депутатов в Москву станет полезным для Грузии.

В минувшую среду председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что члены грузинской парламентской фракции "Альянс патриотов" приедут в Москву 15 июля.

Калашников отметил, что представители "Альянса патриотов" "приезжают к нему как председателю комитета Госдумы".

"Будут проводиться встречи в рамках комитета", - сказал парламентарий.

На вопрос, будут ли обсуждаться вопросы снятия напряженности в отношениях между РФ и Грузией, Калашников ответил: "Будем обсуждать все".

Российско-грузинские отношения обострились в конце июня. 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Реакция российской стороны была крайне негативной. Президент РФ 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Ситуация в двусторонних отношениях особенно обострилась после скандальных высказываний в минувшее воскресенье телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. По горячим следам поступок Габуния осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотревшие в нем провокацию.

10 июля Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения", - сказал глава государства журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.