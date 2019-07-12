Грибаускайте передала Науседе дворец президента Литвы

Завершившая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте в пятницу после обеда символически передала Президентский дворец новому главе государства Гитанасу Науседе.
Но официальной церемонии, организованной на площади им. С.Даукантаса, Грибаускайте вручила Науседе большую государственную печать и Конституцию. Затем был спущен флаг Грибаускайте и поднят флаг нового президента.
После церемонии Грибаускайте в сопровождении сотен людей покинула площадь.
В обращении к народу на площади Науседа пообещал добиваться большей социальной справедливости и снизить контрасты прожиточного уровня.
"Мне важно торжество честности, уважения и ответственности в политике и обществе. Мне важна социальная справедливость и рост благосостояния для всех", - сказал новый президент.
Ранее в пятницу Науседа был приведен к присяге в парламенте и вступил в должность президента Литвы. Он сменил на посту президента Литвы Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.
Выборы президента Литвы прошли 26 мая. 55-летний независимый экономист Науседа получил на втором туре президентских выборов в мае почти 66% голосов, сильно опередив кандидата консерваторов, парламентария Ингриду Шимоните.
Ранее он отмечал, что смягчит риторику в отношении России, но подчеркивал, что серьезных изменений в отношениях Литвы с Россией можно ожидать только в том случае, если Москва изменит свое поведение с Украиной.
Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы. "Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме президента РФ, размещенной в пятницу на сайте посольства РФ в Литве.
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