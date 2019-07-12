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Регион 12.07.2019 17:02

Суд в Ереване заочно арестовал свата экс-президента Армении Саргсяна

Сват бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ара Минасян заочно арестован судом в Ереване, ущерб от его действий оценивается в размере почти $2 млн.

До июля 2018 года он долгие годы возглавлял ереванский медцентр Святого Григория Просветителя.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск.

Минасян обвиняется в злоупотреблении полномочиями, подделке документов, присвоении или растрате в особо крупных размерах.

Отмечается, что Минасян причинил государству ущерб в размере $1,9 млн, а также обвиняется в присвоении и растрате $152 тыс.

Сын Минасяна является мужем дочери экс-президента Армении. Ранее он занимал должность посла Армении при Святом Престоле, в Португалии и на Мальте.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СВАТ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]