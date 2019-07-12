Веб-страница грузинского телеканала атакована с российского IP-адреса

Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает о кибератаке в пятницу на свою веб-страницу с IP-адреса, зарегистрированного в одном из российских провайдеров.

"За последние 20-30 минут на веб-портале фиксировалась аномальная нагрузка. Как установили специалисты, выявлен один IP-адрес, с которого, предположительно, сканировался сайт или была попытка атаки с одного конкретного адреса", - говорится в сообщении телеканала.

В сообщении отмечается, что подозрительный адрес к настоящему времени блокирован.