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СНГ 12.07.2019 17:18

Премьер Молдавии попросила у Саакашвили помощи с реформами

Премьер-министр Молдавии Майя Санду на встрече с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили попросила его оказать помощь в реформировании молдавской юстиции, сообщают молдавские СМИ.

"Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", - сообщила Санду в пятницу в интервью изданию Cotidianul ("Ежедневник").

Она заявила, что хотела бы получить помощь Саакашвили в проведении реформы системы юстиции, и рассказала, что молдавские специалисты в новом правительстве ведут переговоры со специалистами, которые оказывали содействие в реформе юстиции и полиции в Грузии в период правления Саакашвили.

По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.

Молдавские издания (в частности, point.md) сообщают, что встреча Санду и Саакашвили состоялась вечером 11 июля в аэропорту Киева "Борисполь".

Бывший президент Грузии сообщил в социальных сетях, что он прилетел из Варшавы, а молдавская правительственная делегация во главе с Санду улетала из Киева, где в четверг побывала с официальным визитом.

"Мы поговорили в аэропорту Борисполь с премьер-министром Молдавии Майей Санду и ее чудесной командой, в которую вошел Нику Попеску, блистательный министр иностранных дел. Делегация возвращалась в Кишинев после очень успешной встречи с президентом Зеленским", - рассказал Саакашвили.

Он отметил, что "Майя как всегда впечатляет, но сейчас видно, что на ее хрупкие плечи выпала историческая ответственность, которая выпадает очень небольшому количеству людей в мире".

"Она реально может превратить Молдавию в образец успешных реформ для всего региона", - заявил экс-президент Грузии.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РЕФОРМЫ, СААКАШВИЛИ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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