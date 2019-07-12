Премьер Молдавии попросила у Саакашвили помощи с реформами

Премьер-министр Молдавии Майя Санду на встрече с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили попросила его оказать помощь в реформировании молдавской юстиции, сообщают молдавские СМИ.
"Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", - сообщила Санду в пятницу в интервью изданию Cotidianul ("Ежедневник").
Она заявила, что хотела бы получить помощь Саакашвили в проведении реформы системы юстиции, и рассказала, что молдавские специалисты в новом правительстве ведут переговоры со специалистами, которые оказывали содействие в реформе юстиции и полиции в Грузии в период правления Саакашвили.
По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.
Молдавские издания (в частности, point.md) сообщают, что встреча Санду и Саакашвили состоялась вечером 11 июля в аэропорту Киева "Борисполь".
Бывший президент Грузии сообщил в социальных сетях, что он прилетел из Варшавы, а молдавская правительственная делегация во главе с Санду улетала из Киева, где в четверг побывала с официальным визитом.
"Мы поговорили в аэропорту Борисполь с премьер-министром Молдавии Майей Санду и ее чудесной командой, в которую вошел Нику Попеску, блистательный министр иностранных дел. Делегация возвращалась в Кишинев после очень успешной встречи с президентом Зеленским", - рассказал Саакашвили.
Он отметил, что "Майя как всегда впечатляет, но сейчас видно, что на ее хрупкие плечи выпала историческая ответственность, которая выпадает очень небольшому количеству людей в мире".
"Она реально может превратить Молдавию в образец успешных реформ для всего региона", - заявил экс-президент Грузии.
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