Соединенные Штаты не собираются поспешно покидать Афганистан, а хотят оставить этой стране очень хорошее наследие, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Мы не стремимся к заключению соглашения о выводе (американских военных из Афганистана - ИФ), мы стремимся к мирному соглашению. И мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с Афганистаном", - сказал журналистам Халилзад, которого цитируют в пятницу афганские СМИ.

"Мы хотели бы оставить очень хорошее наследие в Афганистане. Мы не собираемся удирать", - подчеркнул американский дипломат после завершившихся на этой неделе в Дохе межафганской конференции и седьмого раунда переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщалось, на переговорах Халилзада с талибами в числе прочих обсуждаются вопросы о прекращении огня и сроках вывода американских войск из Афганистана.

Талибы выдвигают полный вывод иностранных войск из Афганистана в качестве необходимого предварительного условия для прямых контактов с афганским правительством.