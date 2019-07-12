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Дальнее зарубежье 12.07.2019 18:49

США не намерены "удирать" из Афганистана, хотят выстроить с Кабулом партнерские отношения - американский спецпредставитель

Соединенные Штаты не собираются поспешно покидать Афганистан, а хотят оставить этой стране очень хорошее наследие, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Мы не стремимся к заключению соглашения о выводе (американских военных из Афганистана - ИФ), мы стремимся к мирному соглашению. И мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с Афганистаном", - сказал журналистам Халилзад, которого цитируют в пятницу афганские СМИ.

"Мы хотели бы оставить очень хорошее наследие в Афганистане. Мы не собираемся удирать", - подчеркнул американский дипломат после завершившихся на этой неделе в Дохе межафганской конференции и седьмого раунда переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщалось, на переговорах Халилзада с талибами в числе прочих обсуждаются вопросы о прекращении огня и сроках вывода американских войск из Афганистана.

Талибы выдвигают полный вывод иностранных войск из Афганистана в качестве необходимого предварительного условия для прямых контактов с афганским правительством.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]