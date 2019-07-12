Grant Thornton подготовит обобщенный отчет по прозрачности в добывающей сфере Азербайджана за 2018-2019гг

Американская компания "Grant Thornton" подготовит обобщенный отчет о прозрачности в добывающей сфере (ПДС) Азербайджана за 2018-2019гг, говорится в сообщении Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

"В конкурсе на выбор аудиторской компании по подготовке обобщенного отчета о прозрачности в добывающей сфере (ПДС) Азербайджана первое место было присуждено компании Grant Thornton. Второе место заняла компания Baker Tilly, третье - BDO Azerbaijan. Такое решение было принято на заседании Комиссии по ПДС в пятницу", - отмечается в сообщении.

В целом, предложения представили 5 компаний.

По данным ГНФАР, в ходе заседания также были утверждены зона охвата отчетности по ПДС и формы отчетности.

Как сообщалось, Комиссия по прозрачности в добывающей сфере Азербайджана была создана в апреле 2017 года указом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Председателем Комиссии назначен исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

В 2017 году КПДС опубликовала отчет за 2016 год по доходам правительства от добывающей сферы.

Азербайджан присоединился к Инициативе прозрачности в добывающей сфере в 2003 году. В ноябре 2003 года распоряжением кабинета министров была создана специальная комиссия по реализации EITI. Решение о приостановлении членства Азербайджана в EITI было принято Международным советом правления Инициативы по итогам 36- заседания в Боготе 8-9 марта 2017 года.

За 2003-2015гг Азербайджана в рамках реализации Инициативы прозрачности в добывающей сфере опубликовал 20 отчетов правительства по доходам от добывающей сферы.

Н.Аббасова