Турция проявляет суверенитет, приобретая С-400 - замглавы правящей партии

Заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бюлент Тюрен заявил, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 указывает на суверенитет Анкары, сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

"Начало поставок российских С-400 является результатом твердой позиции Турции, основанной на ее правах на суверенитет", - сказал Тюрен в интервью агентству.

При этом он призвал международное сообщество уважать суверенитет Турции и подчеркнул, что приобретение систем С-400 направлено на оборону страны.

"Мы приобрели эту систему без намерений кого-либо атаковать, но для защиты страны", - заявил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Турцию прибыл первый груз с компонентами российских систем ПВО С-400.

Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в последующие дни.