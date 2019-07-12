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Регион 12.07.2019 19:03

Турция проявляет суверенитет, приобретая С-400 - замглавы правящей партии

Заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бюлент Тюрен заявил, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 указывает на суверенитет Анкары, сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

"Начало поставок российских С-400 является результатом твердой позиции Турции, основанной на ее правах на суверенитет", - сказал Тюрен в интервью агентству.

При этом он призвал международное сообщество уважать суверенитет Турции и подчеркнул, что приобретение систем С-400 направлено на оборону страны.

"Мы приобрели эту систему без намерений кого-либо атаковать, но для защиты страны", - заявил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Турцию прибыл первый груз с компонентами российских систем ПВО С-400.

Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в последующие дни.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, C/400, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]