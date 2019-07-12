Турция проявляет суверенитет, приобретая С-400 - замглавы правящей партии

Заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Бюлент Тюрен заявил, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 указывает на суверенитет Анкары, сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.
"Начало поставок российских С-400 является результатом твердой позиции Турции, основанной на ее правах на суверенитет", - сказал Тюрен в интервью агентству.
При этом он призвал международное сообщество уважать суверенитет Турции и подчеркнул, что приобретение систем С-400 направлено на оборону страны.
"Мы приобрели эту систему без намерений кого-либо атаковать, но для защиты страны", - заявил он.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Турцию прибыл первый груз с компонентами российских систем ПВО С-400.
Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в последующие дни.
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