Гибралтарская полиция арестовала еще двух членов команды задержанного танкера

Королевская полиция Гибралтара подтвердила арест двух членов команды задержанного танкера GRACE 1, сообщает в пятницу телерадиовещательная компания Гибралтара.

Аресты были проведены полицейскими Гибралтара, военной полицией и администрацией порта при поддержке королевской морской пехоты Великобритании.

Королевская полиция Гибралтара накануне взяла под арест капитана и старшего помощника задержанного танкера GRACE1.

В настоящее время арестованные содержатся под стражей в штаб-квартире полиции Гибралтара.

Все четверо являются гражданами Индии. Им предоставлена полная юридическая помощь, контакт с семьями и доступ к консульским властям.

По данным телерадиовещательной компании Гибралтара, арестованным вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.