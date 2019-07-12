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Дальнее зарубежье 12.07.2019 17:54

Гибралтарская полиция арестовала еще двух членов команды задержанного танкера

Королевская полиция Гибралтара подтвердила арест двух членов команды задержанного танкера GRACE 1, сообщает в пятницу телерадиовещательная компания Гибралтара.

Аресты были проведены полицейскими Гибралтара, военной полицией и администрацией порта при поддержке королевской морской пехоты Великобритании.

Королевская полиция Гибралтара накануне взяла под арест капитана и старшего помощника задержанного танкера GRACE1.

В настоящее время арестованные содержатся под стражей в штаб-квартире полиции Гибралтара.

Все четверо являются гражданами Индии. Им предоставлена полная юридическая помощь, контакт с семьями и доступ к консульским властям.

По данным телерадиовещательной компании Гибралтара, арестованным вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

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Тэги: ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, АРЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]