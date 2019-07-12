AMADA обнаружило допинг в спортивном питании, продающемся в Азербайджане

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) обнаружило в образцах двух спортсменов, потреблявших спортивное питание и биологически активные добавки (БАД), запрещенные анаболические вещества.

Обнаружены такие вещества, как метилстенболон, метандиенон, местанолон, метилтестостерон, 1 - андростенедион, 1- тестостерон, оксиместерон, отмечает агентство.

На основании этого, легкоатлет Азер Ахмедов дисквалифицирован на 18 месяцев, дзюдоист Руфат Исмаилов - на 12 месяцев. В соответствии с антидопинговыми правилами, изначально было принято решение о 4-летней дисквалификации в отношении каждого из двух спортсменов, однако по итогам расследования, инициированного AMADA, срок наказания был сокращен.

Таким образом, срок дисквалификации в отношении Исмаилова начался 22 мая 2018 года и истек 22 мая 2019 года, в отношении Ахмедова – начался 23 ноября 2017 года и истек 23 мая 2019 года.

В ходе расследования AMADA обнаружило, что допинг оказался в образцах спортсменов из-за употребления ими определенного спортивного питания и БАД. Спортсмены заявили, что использовали добавки AMINO Hardcore производства компании Mega Sport.

AMADA приняло во внимание отсутствие на упаковках, предоставленных спортсменами, информации о содержании в их составе запрещенных веществ, и направило эти БАД в Кёльн, в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По антидопинговым правилам, спортивное питание и БАД направляются на проверку в лабораторию только в случае расследования зафиксированного антидопингового правонарушения.

Лабораторный анализ показал, что биодобавки, представленные этими спортсменами, контаминированы метилстенболоном, метандиеноном, местанолоном, метилтестостероном, 1-андростенедионом, 1-тестостероном, оксиместероном.

«В связи с этим AMADA предупреждает о том, что применение атлетами спортивного питания и биологически активных добавок может привести к положительному тесту при анализе допинг-пробы. Также производитель спортивного питания и БАД может не всегда указать полную или достоверную информацию о составе своего продукта. Однако это не избавляет спортсмена, употребившего БАД, от ответственности в случае положительного допинг-теста», - подчеркивает агентство.

А.Азизов