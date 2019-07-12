Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 12.07.2019 17:53

AMADA обнаружило допинг в спортивном питании, продающемся в Азербайджане

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) обнаружило в образцах двух спортсменов, потреблявших спортивное питание и биологически активные добавки (БАД), запрещенные анаболические вещества.

Обнаружены такие вещества, как метилстенболон, метандиенон, местанолон, метилтестостерон, 1 - андростенедион, 1- тестостерон, оксиместерон, отмечает агентство.

На основании этого, легкоатлет Азер Ахмедов дисквалифицирован на 18 месяцев, дзюдоист Руфат Исмаилов - на 12 месяцев. В соответствии с антидопинговыми правилами, изначально было принято решение о 4-летней дисквалификации в отношении каждого из двух спортсменов, однако по итогам расследования, инициированного AMADA, срок наказания был сокращен.

Таким образом, срок дисквалификации в отношении Исмаилова начался 22 мая 2018 года и истек 22 мая 2019 года, в отношении Ахмедова – начался 23 ноября 2017 года и истек 23 мая 2019 года.

В ходе расследования AMADA обнаружило, что допинг оказался в образцах спортсменов из-за употребления ими определенного спортивного питания и БАД. Спортсмены заявили, что использовали добавки AMINO Hardcore производства компании Mega Sport.

AMADA приняло во внимание отсутствие на упаковках, предоставленных спортсменами, информации о содержании в их составе запрещенных веществ, и направило эти БАД в Кёльн, в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA). По антидопинговым правилам, спортивное питание и БАД направляются на проверку в лабораторию только в случае расследования зафиксированного антидопингового правонарушения.

Лабораторный анализ показал, что биодобавки, представленные этими спортсменами, контаминированы метилстенболоном, метандиеноном, местанолоном, метилтестостероном, 1-андростенедионом, 1-тестостероном, оксиместероном.

«В связи с этим AMADA предупреждает о том, что применение атлетами спортивного питания и биологически активных добавок может привести к положительному тесту при анализе допинг-пробы. Также производитель спортивного питания и БАД может не всегда указать полную или достоверную информацию о составе своего продукта. Однако это не избавляет спортсмена, употребившего БАД, от ответственности в случае положительного допинг-теста», - подчеркивает агентство.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СПОРТ, ДОПИНГ


Похожие новости


Баку недоволен решением WADA о временном приостановлении Антидопингового агентства Азербайджана В Госдуме обсудят допинговый скандал вокруг российских спортсменов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]