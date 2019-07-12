Лоукостер Wizz Air запускает прямые рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга с октября

Крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 октября запустит прямые рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга, полеты будут выполняться раз в день, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.
"Wizz Air объявил о старте полетной программы из Москвы и Санкт-Петербурга в Лондон (аэропорт Лутон) с 1 октября. Полеты будут выполняться раз в день из аэропортов Внуково и Пулково. С 30 октября компания запустит полетную программу из Казани в Венгрию", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Как отметили в Wizz Air, авиакомпания стремится к стимулированию спроса за счет низкой стоимости авиабилетов, поэтому цены на них с вылетом из Москвы и Петербурга начинаются от 30 евро (включая все налоги) за человека в одну сторону. Билеты уже в продаже.
По словам директора по маркетингу и коммуникациям Wizz Air Тамары Валуа, полеты Москва - Лондон и Санкт-Петербург-Лондон будут стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами.
Авиакомпания Wizz Air начала свою работу в 2003 году. В настоящее время ее маршрутная сеть насчитывает более 650 направлений в Европе и за ее пределами.
Авиапарк состоит из 114-ти самолетов марки Airbus A320 и А321ceo и A321neo.
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