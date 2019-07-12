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Транспорт и связь 12.07.2019 17:56

Лоукостер Wizz Air запускает прямые рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга с октября

Крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 октября запустит прямые рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга, полеты будут выполняться раз в день, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Wizz Air объявил о старте полетной программы из Москвы и Санкт-Петербурга в Лондон (аэропорт Лутон) с 1 октября. Полеты будут выполняться раз в день из аэропортов Внуково и Пулково. С 30 октября компания запустит полетную программу из Казани в Венгрию", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как отметили в Wizz Air, авиакомпания стремится к стимулированию спроса за счет низкой стоимости авиабилетов, поэтому цены на них с вылетом из Москвы и Петербурга начинаются от 30 евро (включая все налоги) за человека в одну сторону. Билеты уже в продаже.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Wizz Air Тамары Валуа, полеты Москва - Лондон и Санкт-Петербург-Лондон будут стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами.

Авиакомпания Wizz Air начала свою работу в 2003 году. В настоящее время ее маршрутная сеть насчитывает более 650 направлений в Европе и за ее пределами.

Авиапарк состоит из 114-ти самолетов марки Airbus A320 и А321ceo и A321neo.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]