Лоукостер Wizz Air запускает прямые рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга с октября

Крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 октября запустит прямые рейсы в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга, полеты будут выполняться раз в день, сообщает в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Wizz Air объявил о старте полетной программы из Москвы и Санкт-Петербурга в Лондон (аэропорт Лутон) с 1 октября. Полеты будут выполняться раз в день из аэропортов Внуково и Пулково. С 30 октября компания запустит полетную программу из Казани в Венгрию", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как отметили в Wizz Air, авиакомпания стремится к стимулированию спроса за счет низкой стоимости авиабилетов, поэтому цены на них с вылетом из Москвы и Петербурга начинаются от 30 евро (включая все налоги) за человека в одну сторону. Билеты уже в продаже.

По словам директора по маркетингу и коммуникациям Wizz Air Тамары Валуа, полеты Москва - Лондон и Санкт-Петербург-Лондон будут стимулировать туризм и бизнес отношения между двумя странами.

Авиакомпания Wizz Air начала свою работу в 2003 году. В настоящее время ее маршрутная сеть насчитывает более 650 направлений в Европе и за ее пределами.

Авиапарк состоит из 114-ти самолетов марки Airbus A320 и А321ceo и A321neo.