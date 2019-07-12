Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного

В тренинге, организованном в рамках 220-летнего юбилея русского писателя А.С. Пушкина, участвовали преподаватели различных учебных заведений Азербайджана. Организаторами курса выступили Бакинский центр «Teaching and Learning» и Петербургский центр дополнительного профессионального образования «Альфа-Диалог».
При поддержке ВТБ (Азербайджан) участники тренинга получили международные сертификаты.
В июне в Бакинском Славянском Университете, а также в центре «Teaching and Learning» преподаватели Российского государственного педагогическогоуниверситета им. А.И. Герцена провели курс лекций и тренингов по повышению квалификации учителей русского языка. Длительность занятий составила 120 часов, из которых около 60 часов прошли в очной форме, а остальные – в режиме онлайн.
Начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам банка ВТБ (Азербайджан) Нигяр Керимова отметила: «Русский язык в Азербайджане является языком межнационального общения. Большое внимание ему уделяется и в образовательных учреждениях – в республике функционируют множество школ и вузов, в которых преподавание ведется на нем. Поэтому идея высококвалифицированной методической поддержки учителей в области обучения русскому языку как иностранному чрезвычайно актуальна сегодня. Поддержка образования занимает особое место в социальной деятельности банка ВТБ (Азербайджан), и мы рады, что участие в таких проектах позволяет нам внести свой серьезный вклад в процесс обучения».
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