Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

12.07.2019 17:57

Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного

В тренинге, организованном в рамках 220-летнего юбилея русского писателя А.С. Пушкина, участвовали преподаватели различных учебных заведений Азербайджана. Организаторами курса выступили Бакинский центр «Teaching and Learning» и Петербургский центр дополнительного профессионального образования «Альфа-Диалог».

При поддержке ВТБ (Азербайджан) участники тренинга получили международные сертификаты.

В июне в Бакинском Славянском Университете, а также в центре «Teaching and Learning» преподаватели Российского государственного педагогическогоуниверситета им. А.И. Герцена провели курс лекций и тренингов по повышению квалификации учителей русского языка. Длительность занятий составила 120 часов, из которых около 60 часов прошли в очной форме, а остальные – в режиме онлайн.

Начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам банка ВТБ (Азербайджан) Нигяр Керимова отметила: «Русский язык в Азербайджане является языком межнационального общения. Большое внимание ему уделяется и в образовательных учреждениях – в республике функционируют множество школ и вузов, в которых преподавание ведется на нем. Поэтому идея высококвалифицированной методической поддержки учителей в области обучения русскому языку как иностранному чрезвычайно актуальна сегодня. Поддержка образования занимает особое место в социальной деятельности банка ВТБ (Азербайджан), и мы рады, что участие в таких проектах позволяет нам внести свой серьезный вклад в процесс обучения».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]