Правоохранительные органы Азербайджана в I полугодии обезвредили более 420 преступных групп - МВД

Правоохранительные органы Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года обезвредили 424 преступные группы, заявил министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
«В первой половине года в Азербайджане были обезврежены 424 преступные группы. За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия к уголовной ответственности привлечено 65 человек», - сказал В.Эйвазов на заседании коллегии министерства в пятницу.
По его словам, в январе-июне 2019 года в Азербайджане было зарегистрировано 12,411 тыс. преступлений. «При этом 88,5% преступлений не представляли большой опасности для общественности, 11,5% - составили тяжкие и особо тяжкие преступления", - отметил Эйвазов
Он сообщил, что в отчетный период 2019 года по сравнению с показателями I-го полугодия 2018 года на 12,2% сократилось число преступлений, связанных с попытками убийства, на 4,1% - случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 8,1% - преступлений против собственности, на 25,1% - хулиганства.
«В отчетном периоде также были раскрыты 163 преступления, совершенных в прошлые годы», - сказал Эйвазов.
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