Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.027 GBR   2.1321 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.20 -0.23 Brent 66.52 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 12.07.2019 18:06

Авиакомпания Kuwait Airways c 1 августа 2019г открывает рейсы из Эль-Кувейта в Баку

Авиакомпания Kuwait Airways c 1 августа 2019 года начнет выполнение рейсов по маршруту Эль-Кувейт-Баку, говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Полеты будут осуществляться воздушными судами Airbus A320-100/200. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Самолет будет вылетать из международного аэропорта Кувейта в 10.10 по местному времени, прибывать в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 13.40 по местному времени.

Обратный рейс будет осуществляться в 14.40 по бакинскому времени с прибытием в аэропорт Кувейта в 16.20 по местному времени.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КУВЕЙТ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


AZAL начнет с 22 декабря выполнять прямой рейс по маршруту Баку-Эль-Кувейт Wataniya Airways с 12 июля начнет выполнение полетов по маршруту Кувейт–Баку Jazeera Airways в конце июня начнет полеты из Кувейта в Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]