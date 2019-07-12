Авиакомпания Kuwait Airways c 1 августа 2019г открывает рейсы из Эль-Кувейта в Баку

Авиакомпания Kuwait Airways c 1 августа 2019 года начнет выполнение рейсов по маршруту Эль-Кувейт-Баку, говорится в сообщении компании.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Полеты будут осуществляться воздушными судами Airbus A320-100/200. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Самолет будет вылетать из международного аэропорта Кувейта в 10.10 по местному времени, прибывать в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 13.40 по местному времени.
Обратный рейс будет осуществляться в 14.40 по бакинскому времени с прибытием в аэропорт Кувейта в 16.20 по местному времени.
Н.Аббасова
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