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Оборона 12.07.2019 18:25

Азербайджан не покупает вооружение у США, имеет возможность приобретать современное оружие у других стран – Минобороны

Азербайджан до сих пор не приобретал вооружения у США, имеет возможность покупать передовую военную технику у других стран, отмечается в заявлении министерства обороны.

«США до сих пор не продавали Азербайджану вооружения. Несмотря на это, Азербайджан имеет возможность приобретать передовые военные технологии у других стран», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оборонном ведомстве, комментируя решение Палаты представителей США, которая одобрила законодательную поправку, предложенную конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом о запрете предоставление Азербайджану любой производимой в США продукции оборонного значения, которая может быть использована для нанесения ударов по гражданским самолетам, прибывающим или убывающих из аэропорта Ханкенди в Нагорном Карабахе.

Минобороны подчеркивает, что ВВС Азербайджана обладают различными средствами противоздушной обороны, способных обеспечить защиту воздушного пространства страны и при необходимости дать мгновенный ответ.

«Конгрессмену Шерману, наверное, должно быть известно, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и тот факт, что долгие годы действует запрет ICAO на полеты гражданской авиации в этот регион из-за армяно-азербайджанского конфликта», - указали в Минобороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, ВООРУЖЕНИЯ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]