Азербайджан не покупает вооружение у США, имеет возможность приобретать современное оружие у других стран – Минобороны

Азербайджан до сих пор не приобретал вооружения у США, имеет возможность покупать передовую военную технику у других стран, отмечается в заявлении министерства обороны.
«США до сих пор не продавали Азербайджану вооружения. Несмотря на это, Азербайджан имеет возможность приобретать передовые военные технологии у других стран», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оборонном ведомстве, комментируя решение Палаты представителей США, которая одобрила законодательную поправку, предложенную конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом о запрете предоставление Азербайджану любой производимой в США продукции оборонного значения, которая может быть использована для нанесения ударов по гражданским самолетам, прибывающим или убывающих из аэропорта Ханкенди в Нагорном Карабахе.
Минобороны подчеркивает, что ВВС Азербайджана обладают различными средствами противоздушной обороны, способных обеспечить защиту воздушного пространства страны и при необходимости дать мгновенный ответ.
«Конгрессмену Шерману, наверное, должно быть известно, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и тот факт, что долгие годы действует запрет ICAO на полеты гражданской авиации в этот регион из-за армяно-азербайджанского конфликта», - указали в Минобороны.
Ф.Исазаде
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