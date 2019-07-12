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АПК 12.07.2019 20:35

Россельхознадзор вернул в Турцию 20 т нектаринов с плодовой мухой

Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали крупную партию нектаринов в брянском МАПП "Новые Юрковичи", сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 19,75 тонны нектаринов следовало из Турции в адрес московского получателя.

"Специалисты выявили в указанной продукции живых личинок карантинного вредителя. Исследования, проведенные Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, установили, что плоды заражены средиземноморской плодовой мухой (Ceratitis capitata (Wied.))",- говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что нектарины вернули отправителю

Средиземноморская плодовая муха - опасный вредитель плодовых культур. Распространена на территории многих стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании. В России вид отсутствует, но является объектом карантина, так как личинки легко развозятся с плодами. Личинки повреждают плоды более 200 видов растений.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕКТАРИНЫ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]