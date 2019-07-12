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Регион 12.07.2019 18:43

В Турцию в пятницу прибыли три самолета с С-400, доставка продолжится в ближайшие дни - Минобороны

В Турции в течение пятницы приземлились три российских самолета с компонентами систем ПВО С-400, других поставок до конца дня не планируется, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В соответствии с планом прибыли три самолета, на сегодня операции завершены. Процесс продолжится в ближайшие дни", - приводит агентство "Анадолу" слова Акара.

Министр подчеркнул, что одновременно с процессом поставки С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]