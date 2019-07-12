В Турцию в пятницу прибыли три самолета с С-400, доставка продолжится в ближайшие дни - Минобороны

В Турции в течение пятницы приземлились три российских самолета с компонентами систем ПВО С-400, других поставок до конца дня не планируется, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"В соответствии с планом прибыли три самолета, на сегодня операции завершены. Процесс продолжится в ближайшие дни", - приводит агентство "Анадолу" слова Акара.
Министр подчеркнул, что одновременно с процессом поставки С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.
Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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