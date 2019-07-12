Совет ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии, продлевает мандат спецдокладчика

Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии продлен на год. Соответствующее решение предусмотрено резолюцией, которую принял Совет ООН по правам человека (СПЧ) 12 июля на 41-й сессии в Женеве, передает белорусское информагентство "Белапан".
Резолюция внесена в СПЧ по инициативе Евросоюза. За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против - 6, воздержались - 21. Спецдокладчиком остается француженка Анаис Марин.
"Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений", - сказано в резолюции.
При этом СПЧ признает "некоторым улучшением" изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ввели уведомительный (наряду с заявительным) принцип проведения массовых мероприятий.
Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии, который начал действовать с 1 ноября 2012. Поводом для введения института спецдокладчика по Белоруссии стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. Белорусские власти подчеркивают политизированный характер института спецдокладчика и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.
СПЧ ООН также неоднократно критиковал Белоруссию за сохранение смертной казни.
Спецдокладчик Марин выступила с докладом в рамках 41-й сессии Совета ООН по правам человека 2 июля и заявила, что ситуация с правами человека в Белоруссии остается в основном неудовлетворительной. В частности, она обратила особое внимание на жесткие меры осуществления наркополитики и уголовное преследование несовершеннолетних.
ВВС Азербайджана провели летные тренировки с боевой стрельбой
Неизвестный в Киеве выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета, пострадавших нет
Баку ждет активного участия Парижа в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана
АБР разместил облигации в грузинских лари на $21 млн
Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%
Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов не может эксплуатировать половину SSJ-100 из своего парка
Музей "Царское Село" будет продавать электронные билеты по паспорту для борьбы с перекупщиками
Пляжи Канарских островов атаковали ядовитые медузы
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал тренинг по преподаванию русского языка как иностранного
В Баку состоялась лекция, посвященная творчеству Сергея Конёнкова
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию