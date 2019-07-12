Совет ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии, продлевает мандат спецдокладчика

Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии продлен на год. Соответствующее решение предусмотрено резолюцией, которую принял Совет ООН по правам человека (СПЧ) 12 июля на 41-й сессии в Женеве, передает белорусское информагентство "Белапан".

Резолюция внесена в СПЧ по инициативе Евросоюза. За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против - 6, воздержались - 21. Спецдокладчиком остается француженка Анаис Марин.

"Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений", - сказано в резолюции.

При этом СПЧ признает "некоторым улучшением" изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ввели уведомительный (наряду с заявительным) принцип проведения массовых мероприятий.

Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии, который начал действовать с 1 ноября 2012. Поводом для введения института спецдокладчика по Белоруссии стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. Белорусские власти подчеркивают политизированный характер института спецдокладчика и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.

СПЧ ООН также неоднократно критиковал Белоруссию за сохранение смертной казни.

Спецдокладчик Марин выступила с докладом в рамках 41-й сессии Совета ООН по правам человека 2 июля и заявила, что ситуация с правами человека в Белоруссии остается в основном неудовлетворительной. В частности, она обратила особое внимание на жесткие меры осуществления наркополитики и уголовное преследование несовершеннолетних.