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СНГ 12.07.2019 21:49

Совет ООН обеспокоен ситуацией с правами человека в Белоруссии, продлевает мандат спецдокладчика

Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии продлен на год. Соответствующее решение предусмотрено резолюцией, которую принял Совет ООН по правам человека (СПЧ) 12 июля на 41-й сессии в Женеве, передает белорусское информагентство "Белапан".

Резолюция внесена в СПЧ по инициативе Евросоюза. За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против - 6, воздержались - 21. Спецдокладчиком остается француженка Анаис Марин.

"Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений", - сказано в резолюции.

При этом СПЧ признает "некоторым улучшением" изменения в закон о массовых мероприятиях, которые ввели уведомительный (наряду с заявительным) принцип проведения массовых мероприятий.

Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии, который начал действовать с 1 ноября 2012. Поводом для введения института спецдокладчика по Белоруссии стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. Белорусские власти подчеркивают политизированный характер института спецдокладчика и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.

СПЧ ООН также неоднократно критиковал Белоруссию за сохранение смертной казни.

Спецдокладчик Марин выступила с докладом в рамках 41-й сессии Совета ООН по правам человека 2 июля и заявила, что ситуация с правами человека в Белоруссии остается в основном неудовлетворительной. В частности, она обратила особое внимание на жесткие меры осуществления наркополитики и уголовное преследование несовершеннолетних.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ООН, СПЕЦДОКЛАДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]