Суд огласит решение по громкому делу о травле во France Telecom в декабре

Парижский суд планирует огласить решение по громкому делу о травле на рабочих местах во France Telecom 20 декабря.
Экс-глава французской телекоммуникационной компании Дидье Ломбар и еще шестеро бывших руководителей обвиняются в травле сотрудников, в результате которой, согласно заявлениям прокуратуры, многие покончили с собой. Самой France Telecom предъявлены те же обвинения.
Суд более двух месяцев слушал показания бывших сотрудников France Telecom и их родственников, которые рассказывали, что стали жертвами кампании запугивания и харрасмента на рабочем месте. Ломбар и остальные обвиняемые на суде отрицали, что их попытки реструктурировать компанию привели к суицидам.
Прокурор запросил максимально строгое наказание: штраф в размере 75 тыс. евро для Orange (новое название France Telecom) и год тюрьмы для трех ее бывших топ-менеджеров.
Волна самоубийств во France Telecom в 2008-2009 гг. шокировала общественность и подняла вопросы о состоянии корпоративной культуры в телекоммуникационном гиганте, отмечает BBC. Это первый подобный процесс во Франции, где слушаются обвинения в харрасменте на рабочем месте. Решение по данному делу может оказать огромное влияние на управление крупным бизнесом в целом, полагают юристы.
В ходе процесса были рассмотрены 19 случаев суицида и жалобы еще 20 сотрудников на травлю со стороны менеджеров. Суд выслушал мнения психологов, социологов и специалистов в области делового поведения и рабочей этики.
Суд пришел к выводу, что экс-руководители намеренно проводили кампанию моральной травли сотрудников, чтобы вынудить их уволиться, даже если на то не было объективных причин. Защитники топ-менеджмента настаивали на том, что обвинение в моральном харрасменте достаточно сложно доказать.
В 2008-2009 гг. France Telecom проводила масштабное сокращение штата. В тот момент недавно приватизированная компания планировала сократить число сотрудников на 22 тыс., а еще 10 тыс. человек - переквалифицировать. Некоторые из работников оставили записки, в которых обвиняют в своем решении уйти из жизни руководство France Telecom.
Ломбар перестал возглавлять Orange в 2010 году в связи с жалобами на его стиль руководства.
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