Morgan Stanley ожидает падения цены лития на 30% к 2025г

Morgan Stanley ухудшил прогноз цен на литий, ожидая их падения на 30% в ближайшие шесть лет.
Аналитики инвестбанка полагают, что литий продолжит дешеветь вплоть до 2025 года, а не до 2021 года, как прогнозировалось ранее, поскольку новые технологи снижают стоимость добычи сырья, используемого для изготовления литий-ионных аккумуляторов, что приводит к избытку предложения на рынке.
"Мы по-прежнему наблюдаем избыток сырья во всем мире", - говорится в сообщении банка.
Цены на литий в этом году упали на 9%, свидетельствуют данные Benchmark Mineral Intelligence, что негативно сказалось на акциях крупнейших производителей. Акции американской химической компании Albemarle подешевели на 10% с начала года, тогда как цена бумаг чилийской SQM снизилась на 23%.
По прогнозам Morgan Stanley, средняя цена карбоната лития из Южной Америки, которая сейчас составляет $11,5 тыс. за тонну, опустится ниже $10 тыс. за тонну к концу 2019 года и $7,2 тыс. за тонну к 2025 году.
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