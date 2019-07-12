Авиакомпания "Ямал" из-за дефектов самолетов и плохого послепродажного сервиса со стороны производителя может поддерживать в состоянии летной годности лишь семь-восемь самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из 15, говорится в годовом отчете компании.
"Многочисленные конструктивно-производственные дефекты двигателя и систем ВС, а также неудовлетворительная послепродажная поддержка со стороны производителя позволяют поддерживать в состоянии летной годности не более семи-восьми самолетов", - говорится в отчете.
Ранее гендиректор компании Василий Крюк заявлял "Интерфаксу", что "Ямал" отказался от планов приобрести десять SSJ-100 из-за высоких расходов на обслуживание.
"К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности", - отмечал он.
Помимо 15 SSJ-100, флот авиакомпании состоит из десяти CRJ-200, восьми А320, трех A321, одного Challenger-850.
В отчете отмечается, что техника Airbus "с высокой эксплуатационной надежностью в настоящее время составляет основу для межрегиональных перевозок".
Тем не менее, в перспективе авиакомпания планирует увеличить число А320 в своем авиапарке до 20 единиц.
Число CRJ-200, напротив, сократится до двух, поскольку в конце 2019 года истекает срок действия договоров операционного лизинга трех таких воздушных судов, а течение 2020 года - еще пяти.
Кроме того, как отмечает "Ямал", у авиакомпании есть два L410, но они не эксплуатируются с сентября 2016 года, поскольку непригодны для полетов в аэропорты с грунтовым покрытием. "В настоящее время данный парк ВС является исключительно дополнительным финансовым бременем для авиакомпании", - уточняется в отчете.
АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
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