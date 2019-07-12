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ТЭК 12.07.2019 19:24

Козак: у России есть компромиссное предложение по росту тарифа на транспорт нефти по Белоруссии

Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7% - ИФ), заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Не до такой степени. Речь идет о выравнивании. Там (в Белоруссии - ИФ) действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы, и примем решение", - сказал он.

По его словам, справедливым тарифом для Белоруссии является такой же, как в России. "У нас по контракту эти тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать", - добавил вице-премьер.

"Мы завтра встретимся, обсудим этот механизм (тариф на прокачку нефти - ИФ), в том числе с Ляшенко (первый вице-премьер Белоруссии - ИФ)", - уточнил Козак.

Он также напомнил о достигнутых договоренностях, в рамках которых НПЗ "Нафтан" будет обеспечен дополнительными объемами нефти. "Объемами необходимыми, достаточными, чтобы полностью удовлетворить спрос на моторное топливо в Белоруссии. Поставки уже сегодня идут, дополнительные поставки. Нашли решение, они производятся за счет увеличения объема, за счет трубопроводного транспорта", - сказал собеседник.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]