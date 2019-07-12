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Регион 12.07.2019 19:41

Трамп рекомендует Ирану быть осторожнее

Президент США Дональд Трамп посоветовал Ирану проявлять осторожность.

"Ирану лучше быть осторожнее. Они ступают на очень опасную территорию", - сказал Трамп в беседе с журналистами, комментируя напряженную ситуацию, складывающуюся в Персидском заливе.

В последние месяцы в Персидском заливе зафиксировано несколько инцидентов с нефтеналивными танкерами. Ответственность за эти инциденты США и их союзники возложили на Иран, в то время как в Тегеране эти обвинения отвергли.

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Тэги: ТРАМП, ИРАН, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]