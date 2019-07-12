Трамп рекомендует Ирану быть осторожнее

Президент США Дональд Трамп посоветовал Ирану проявлять осторожность.

"Ирану лучше быть осторожнее. Они ступают на очень опасную территорию", - сказал Трамп в беседе с журналистами, комментируя напряженную ситуацию, складывающуюся в Персидском заливе.

В последние месяцы в Персидском заливе зафиксировано несколько инцидентов с нефтеналивными танкерами. Ответственность за эти инциденты США и их союзники возложили на Иран, в то время как в Тегеране эти обвинения отвергли.