Азербайджан и Франция наладили политический диалог на высшем уровне – посол в Баку

Представители сенатской группы дружбы Франция-Кавказ в сентябре посетят Азербайджан, сообщила французский посол в Баку Аурелия Бушез.

«Группа дружбы Франция-Кавказ совершит в сентябре текущего года визит в Азербайджан», - сказала она в пятницу на приеме в честь Дня независимости Франции.

Бушез отметила наличие политического диалога между Баку и Парижем на высшем уровне. «Хочу также отметить важный вклад Азербайджана в стабильность в каспийском регионе, многовекторную политику, реализацию крупномасштабных проектов», - подчеркнула она.

Посол добавила, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена справедливому и мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Бушез подчеркнула, что за последние два года в два раза увеличилось число азербайджанских студентов, обучающихся во Франции.

Ф.Исазаде