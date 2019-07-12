Азербайджан и Франция наладили политический диалог на высшем уровне – посол в Баку

Представители сенатской группы дружбы Франция-Кавказ в сентябре посетят Азербайджан, сообщила французский посол в Баку Аурелия Бушез.
«Группа дружбы Франция-Кавказ совершит в сентябре текущего года визит в Азербайджан», - сказала она в пятницу на приеме в честь Дня независимости Франции.
Бушез отметила наличие политического диалога между Баку и Парижем на высшем уровне. «Хочу также отметить важный вклад Азербайджана в стабильность в каспийском регионе, многовекторную политику, реализацию крупномасштабных проектов», - подчеркнула она.
Посол добавила, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена справедливому и мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Бушез подчеркнула, что за последние два года в два раза увеличилось число азербайджанских студентов, обучающихся во Франции.
Ф.Исазаде
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