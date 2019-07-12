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Внешняя политика 12.07.2019 19:50

Азербайджан и Франция наладили политический диалог на высшем уровне – посол в Баку

Представители сенатской группы дружбы Франция-Кавказ в сентябре посетят Азербайджан, сообщила французский посол в Баку Аурелия Бушез.

«Группа дружбы Франция-Кавказ совершит в сентябре текущего года визит в Азербайджан», - сказала она в пятницу на приеме в честь Дня независимости Франции.

Бушез отметила наличие политического диалога между Баку и Парижем на высшем уровне. «Хочу также отметить важный вклад Азербайджана в стабильность в каспийском регионе, многовекторную политику, реализацию крупномасштабных проектов», - подчеркнула она.

Посол добавила, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена справедливому и мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Бушез подчеркнула, что за последние два года в два раза увеличилось число азербайджанских студентов, обучающихся во Франции.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]