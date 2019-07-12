И.о. главы Пентагона поднимет вопрос о поставках С-400 в беседе с министром обороны Турции

И.о. министра обороны США Марк Эспер заявил в пятницу о намерении обсудить ситуацию вокруг поставок российских ЗРК С-400 в Турцию с турецким коллегой Хулуси Акаром.
"Мы осведомлены о поставках С-400 в Турцию. Наша позиция по F-35 в связи с этим осталась неизменной. Я буду разговаривать с турецким коллегой этим вечером", - цитирует слова Эспера корреспондент радиостанции "Голос Америки".
Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
Ранее сообщалось, что в Турцию прибыли несколько самолетов с компонентами российских систем ПВО С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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