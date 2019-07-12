Китай в I полугодии увеличил импорт нефти на 8,8%, газа - на 11,6%

Китай по итогам первого полугодия увеличил импорт нефти на 8,8% относительно аналогичного периода прошлого года - до 245 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления.

Поставки из-за рубежа природного газа выросли на 11,6% и достигли 46,92 млн тонн.

Импорт угля повысился на 5,8%, составив 154 млн тонн.