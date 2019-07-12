Баку ждет активного участия Парижа в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана

Баку ждет от Парижа активизации усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Надеемся, что Франция увеличит свои усилия для урегулирования конфликта», - сказал Халафов в пятницу на приеме, посвященном Дню независимости Франции.
По его словам, текущий статус-кво по конфликту неприемлем.
«Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджане на основе принципов международного права», - добавил замминистра.
Халафов отметил, что в средних и учебных заведениях Азербайджана активно изучают французский язык. В частности, французский язык преподают в 138 школах и 7 университетах в Азербайджане. «В школах французский язык изучают 50 тыс. школьников, в вузах – 5 тыс.», - сказал замминистра.
Ф.Исазаде
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