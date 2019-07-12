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Карабахский конфликт 12.07.2019 20:09

Баку ждет активного участия Парижа в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана

Баку ждет от Парижа активизации усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Надеемся, что Франция увеличит свои усилия для урегулирования конфликта», - сказал Халафов в пятницу на приеме, посвященном Дню независимости Франции.

По его словам, текущий статус-кво по конфликту неприемлем.

«Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджане на основе принципов международного права», - добавил замминистра.

Халафов отметил, что в средних и учебных заведениях Азербайджана активно изучают французский язык. В частности, французский язык преподают в 138 школах и 7 университетах в Азербайджане. «В школах французский язык изучают 50 тыс. школьников, в вузах – 5 тыс.», - сказал замминистра.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]