Норвегия в июне снизила добычу углеводородов на 11,6%

Норвегия снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в июне на 11,6% - до 1,409 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,594 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Относительно июня 2018 года показатель рухнул на 23,7%.

Продажи природного газа в прошлом месяце сократились на 0,3 млрд кубометров к маю и составили 9,4 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в июне составляло 1,067 млн б/с, что на 15,7% меньше майского объема и на 10% ниже прогноза NDP. Относительно июня 2018 года показатель упал на 28,3%. Основной причиной снижения стали технические проблемы, а также ремонтные работы на ряде месторождений, отмечается в сообщении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом полугодии, согласно предварительным расчетам, составил около 109,6 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 38,1 млн кубометров нефти и 61,4 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 5 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.